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日本への投資呼び掛け　岸田首相、海外投資家らと意見交換

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日本への投資呼び掛け　岸田首相、海外投資家らと意見交換

2023年10月06日20時05分

海外投資家らとのラウンドテーブルで発言する岸田文雄首相（右から２人目）。同３人目は米ブラックロックのフィンク最高経営責任者（ＣＥＯ）＝６日午後、首相官邸

海外投資家らとのラウンドテーブルで発言する岸田文雄首相（右から２人目）。同３人目は米ブラックロックのフィンク最高経営責任者（ＣＥＯ）＝６日午後、首相官邸

  • 海外投資家らとのラウンドテーブルを前に、記念撮影する岸田文雄首相（最前列中央左）＝６日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は６日、資産運用立国の実現に向け、国内外の機関投資家や金融機関と首相官邸で意見交換した。首相は国際金融センターを目指し「今後も改革をちゅうちょなく実行し、新しい日本を切り開く」と述べ、日本への投資や参入を呼び掛けた。

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