渋野、勝は来期のフルシード権獲得に向けて正念場「アセンダントLPGAベネフィティング・ボランティアズ・オブ・アメリカ」WOWOWで連日生中継＆『日本人選手専用カメラ』ライブ配信！

(23/10/06)