防衛省は６日、自衛隊の輸血体制整備に関する有識者検討会の初会合を開いた。有事をにらみ、血液製剤の調達や長期保存、戦闘現場で運用可能な輸血の在り方について議論する。今年度中に提言を取りまとめる。

有事の際は失血が死因の多くを占めるとされる。これを踏まえ、昨年末に策定した防衛力整備計画では医療・衛生・後送体制の確立も重視。「血液製剤を自律的に確保・備蓄する態勢構築について検討する」と明記した。