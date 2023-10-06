【クアラルンプール時事】マレーシア政府は、「マレーシアプラスチック持続可能性ロードマップ２０２１―３０」に基づき、代替品や持続可能な物質の利用を促進することで、非生分解性の使い捨てプラスチックを段階的に削減する取り組みを進めている。国営ベルナマ通信が伝えた。…
使い捨てプラの利用縮小を推進 天然資源・環境・気候変動相…
【クアラルンプール時事】マレーシア政府は、「マレーシアプラスチック持続可能性ロードマップ２０２１―３０」に基づき、代替品や持続可能な物質の利用を促進することで、非生分解性の使い捨てプラスチックを段階的に削減する取り組みを進めている。国営ベルナマ通信が伝えた。…
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