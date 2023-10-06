パラ採火は大会発祥の地で ＩＰＣ
2023年10月06日19時11分
【ロンドン時事】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は６日、パラリンピックの聖火を来年のパリ大会以降、大会発祥の地である英国南部ストークマンデビルで採火すると発表した。
１９４８年にストークマンデビルの病院で車いす患者によって行われたアーチェリー大会が、パラリンピックのモデルとなった。
パラ採火は大会発祥の地で ＩＰＣ
2023年10月06日19時11分
【ロンドン時事】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は６日、パラリンピックの聖火を来年のパリ大会以降、大会発祥の地である英国南部ストークマンデビルで採火すると発表した。
１９４８年にストークマンデビルの病院で車いす患者によって行われたアーチェリー大会が、パラリンピックのモデルとなった。
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