九州防衛局は６日、海上自衛隊の鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）に一時配備されている米軍の無人偵察機「ＭＱ９」を１１月以降、米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に移駐させる計画を発表した。鹿児島県と鹿屋市にも伝達した。