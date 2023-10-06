米無人機の嘉手納移駐を発表 防衛局、鹿児島に伝達
2023年10月06日18時10分
九州防衛局は６日、海上自衛隊の鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）に一時配備されている米軍の無人偵察機「ＭＱ９」を１１月以降、米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に移駐させる計画を発表した。鹿児島県と鹿屋市にも伝達した。
米無人機の嘉手納移駐を発表 防衛局、鹿児島に伝達
2023年10月06日18時10分
九州防衛局は６日、海上自衛隊の鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）に一時配備されている米軍の無人偵察機「ＭＱ９」を１１月以降、米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に移駐させる計画を発表した。鹿児島県と鹿屋市にも伝達した。
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