西岡は２回戦敗退 男子テニス・上海マスターズ
2023年10月06日18時08分
男子テニスの上海マスターズは６日、上海で行われ、シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）は第８シードのカスパー・ルード（ノルウェー）に５―７、０―６で敗れた。 （時事）
西岡は２回戦敗退 男子テニス・上海マスターズ
2023年10月06日18時08分
男子テニスの上海マスターズは６日、上海で行われ、シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）は第８シードのカスパー・ルード（ノルウェー）に５―７、０―６で敗れた。 （時事）
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