【女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ】第１日（６日、静岡・東名ＣＣ、６５９０ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝２１６０万円）

工藤遥加、青木瀬令奈、永井花奈の３人が７アンダーの６５で回り、首位に並んだ。

１打差の４位は昨年優勝の小祝さくら、稲見萌寧、福田真未、鶴岡果恋。さらに１打差で申ジエ（韓国）、岩井千怜ら７人が８位につけた。前週の日本女子オープンを制した原英莉花は２４位。山下美夢有や笹生優花は５３位。今季限りで日本ツアーから引退するイ・ボミ（韓国）は８５位。