紅白司会に橋本環奈さん、浜辺美波さんら ＮＨＫ
2023年10月06日17時25分
ＮＨＫは６日、大みそかに放送する第７４回紅白歌合戦の司会に、有吉弘行さん、橋本環奈さん、浜辺美波さん、高瀬耕造アナウンサーの４人が決まったと発表した。
紅白司会に橋本環奈さん、浜辺美波さんら ＮＨＫ
2023年10月06日17時25分
ＮＨＫは６日、大みそかに放送する第７４回紅白歌合戦の司会に、有吉弘行さん、橋本環奈さん、浜辺美波さん、高瀬耕造アナウンサーの４人が決まったと発表した。
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