【ロンドン時事】週末６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４８円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４８円８４～９４銭と、前日午後４時比２７銭の円安・ドル高。