内海コーチが退団 プロ野球・西武
2023年10月06日16時37分
西武は６日、内海哲也ファーム投手コーチ（４１）と来季の契約を結ばず、退団が決まったと発表した。
内海コーチが退団 プロ野球・西武
2023年10月06日16時37分
西武は６日、内海哲也ファーム投手コーチ（４１）と来季の契約を結ばず、退団が決まったと発表した。
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