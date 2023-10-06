【バンコク時事】タイのサイアム・コマーシャル銀行（ＳＣＢ）と中国フィンテック企業アバカス・グループの合弁会社モニクス（ＭＯＮＩＸ）のティラナン最高執行責任者（ＣＯＯ）は、２０２３年末までにスマートフォンアプリ「フィンニクス（ＦＩＮＮＩＸ）」について、個人向け…
ＳＣＢ系モニクス、融資１００万人に タイ
【バンコク時事】タイのサイアム・コマーシャル銀行（ＳＣＢ）と中国フィンテック企業アバカス・グループの合弁会社モニクス（ＭＯＮＩＸ）のティラナン最高執行責任者（ＣＯＯ）は、２０２３年末までにスマートフォンアプリ「フィンニクス（ＦＩＮＮＩＸ）」について、個人向け…
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