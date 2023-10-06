閉会式は李首相出席 杭州アジア大会
2023年10月06日15時16分
【北京時事】中国外務省は６日、李強首相が８日の杭州アジア大会閉会式に出席すると発表した。外国要人と会談し、歓迎行事にも参加する。９月２３日の開会式には習近平国家主席が出席し、開会を宣言。習氏は訪中したシリアのアサド大統領や韓国の韓悳洙首相らと個別に会談した。
閉会式は李首相出席 杭州アジア大会
2023年10月06日15時16分
【北京時事】中国外務省は６日、李強首相が８日の杭州アジア大会閉会式に出席すると発表した。外国要人と会談し、歓迎行事にも参加する。９月２３日の開会式には習近平国家主席が出席し、開会を宣言。習氏は訪中したシリアのアサド大統領や韓国の韓悳洙首相らと個別に会談した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル