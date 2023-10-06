政府、ナゴルノカラバフ避難民に２．９億円
2023年10月06日14時47分
外務省は６日、アルメニアとアゼルバイジャンの係争地ナゴルノカラバフからの避難民を支援するため、２００万ドル（約２億９７００万円）の緊急無償資金協力を実施すると発表した。赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）と国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）を通じ、生活必需品などを提供する。
政府、ナゴルノカラバフ避難民に２．９億円
2023年10月06日14時47分
外務省は６日、アルメニアとアゼルバイジャンの係争地ナゴルノカラバフからの避難民を支援するため、２００万ドル（約２億９７００万円）の緊急無償資金協力を実施すると発表した。赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）と国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）を通じ、生活必需品などを提供する。
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