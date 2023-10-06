主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年10月06日14時29分
【ドイツ】
▽長谷部（アイントラハト・フランクフルト） 欧州カンファレンスリーグのＰＡＯＫ（ギリシャ）戦で試合終盤に出場。１―２。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） 欧州カンファレンスリーグのレギア・ワルシャワ（ポーランド）戦でフル出場。１―０。（時事）
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年10月06日14時29分
【ドイツ】
▽長谷部（アイントラハト・フランクフルト） 欧州カンファレンスリーグのＰＡＯＫ（ギリシャ）戦で試合終盤に出場。１―２。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） 欧州カンファレンスリーグのレギア・ワルシャワ（ポーランド）戦でフル出場。１―０。（時事）
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