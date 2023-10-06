エクソン、米シェールオイル大手買収か ８．９兆円、数日中合意も―ＷＳＪ報道
2023年10月06日12時09分
【ニューヨーク時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、電子版）は５日、米エネルギー大手エクソンモービルが近く、米シェールオイル大手パイオニア・ナチュラル・リソーシズの買収で合意する見通しだと報じた。数日中に合意に至る可能性がある。
買収額は約６００億ドル（約８兆９０００億円）に上り、エクソンとしては１９９９年のモービル買収以来の大型案件になるという。
エクソン、米シェールオイル大手買収か ８．９兆円、数日中合意…
2023年10月06日12時09分
【ニューヨーク時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、電子版）は５日、米エネルギー大手エクソンモービルが近く、米シェールオイル大手パイオニア・ナチュラル・リソーシズの買収で合意する見通しだと報じた。数日中に合意に至る可能性がある。
買収額は約６００億ドル（約８兆９０００億円）に上り、エクソンとしては１９９９年のモービル買収以来の大型案件になるという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル