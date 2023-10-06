７６円安の３万０９９８円８０銭 ６日午前の平均株価
2023年10月06日11時42分
６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万０９９８円８０銭と前日終値比７６円５６銭安で終わった。出来高は概算で７億株。
７６円安の３万０９９８円８０銭 ６日午前の平均株価
2023年10月06日11時42分
６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万０９９８円８０銭と前日終値比７６円５６銭安で終わった。出来高は概算で７億株。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
中部電、２００カ所目の水力発電営業開始 長野・清水路水力発電所(10/06 16:26)
暑さに強いコメの実証支援 農林分野で経済対策案―自民(10/06 16:22)
景気動向指数、０．１ポイント上昇 判断「改善」維持―８月(10/06 16:19)
〔決算〕三陽商、通期業績予想を上方修正 第２四半期は黒字化(10/06 16:17)
損保ジャパン職員に書面調査 実態解明へ広く情報収集―金融庁(10/06 16:07)
メルシャン、ブドウ畑が「自然共生サイト」に認定 自然再興の事例に(10/06 15:29)
８０円安の３万０９９４円６７銭 ６日の平均株価(10/06 15:12)
政府、デジタル改革会議を設置 松野官房長官「人口減に対応」(10/06 14:54)
中国向け水産物輸出、６５％減 ホタテ７割減、処理水で禁輸響く―８月(10/06 13:39)
鈴木財務相「極めて慎重な検討必要」 消費税率引き下げ(10/06 12:55)
半導体に「異次元の支援」要求 自民議連、経済対策で決議(10/06 12:32)
トヨタ、新型クラウン公開 初のＳＵＶ、１１月発売(10/06 12:24)
円相場、１４８円６０～６０銭 ６日正午現在(10/06 12:08)
「置き配」にポイント 鉄道、船舶の輸送倍増―物流２４年問題で緊急対策・政府(10/06 11:59)
７６円安の３万０９９８円８０銭 ６日午前の平均株価(10/06 11:42)
処理水放出「着実に進める」 西村経産相(10/06 11:34)
８月消費支出、２．５％減 ６カ月連続マイナスも減少幅縮小―総務省(10/06 11:00)
８月の実質賃金、２．５％減 １７カ月連続マイナス(10/06 09:42)
円相場、１４８円４７～４８銭 ６日午前９時現在(10/06 09:09)
「脱依存」道半ば 原油価格、国際社会を翻弄―石油危機から５０年(10/06 07:05)
熱中症、自社技術で対策 来夏見据え実証実験―化粧品会社や電機メーカー(10/06 07:05)
経済対策「将来に結び付く要素を」 財政健全化は成長と両立―新藤再生相・新閣僚インタビュー(10/06 07:04)
２回目処理水、基準値以下 ＩＡＥＡ(10/06 06:02)
「年内の大きな進展」に意欲 貿易分野を協議―ＩＰＥＦ閣僚会合(10/06 06:01)
国別着信拒否、自治体に無償で 迷惑電話対策―ＮＴＴ東(10/05 23:10)
「没入」できる新テーマパーク お台場で、「刀」が来春開園(10/05 20:09)
世界経済の減速回避へ協調 来週、Ｇ２０財務相会議(10/05 19:50)
三越伊勢丹にイオンモール？ メタバース上に出店(10/05 19:29)
円下落、再び１４９円台に 株は６日ぶり反発、５４８円高―東京市場(10/05 19:06)
ワタミ、手作り重視の新ブランド 単価アップへ主要都市で展開(10/05 17:52)
ビジネスワイヤ
PR TIMES