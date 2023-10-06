ジャニーズ本社の看板撤去
2023年10月06日11時40分
東京都港区のジャニーズ事務所本社ビルに掲げられていた英文表記の社名看板が６日までに、撤去された。５日から作業を進めていた。
同事務所は、創業者の故ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、１７日付で社名を「ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．（スマイルアップ）」に変更。「ジャニーズ」の名前は関連会社や所属グループ名からも無くす方針を表明している。
ジャニーズ本社の看板撤去
2023年10月06日11時40分
東京都港区のジャニーズ事務所本社ビルに掲げられていた英文表記の社名看板が６日までに、撤去された。５日から作業を進めていた。
同事務所は、創業者の故ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、１７日付で社名を「ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．（スマイルアップ）」に変更。「ジャニーズ」の名前は関連会社や所属グループ名からも無くす方針を表明している。
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