【バンコク時事】タイ上場の不動産会社ライモン・ランド（ＲＭＬ）は５日、シンガポールのコワーキングスペース（共有オフィス）運営会社ジャストコはバンコク市内スクムビット通りにあるＲＭＬのオフィスビル「ワン・シティー・センター（ＯＣＣ）」にタイ６カ所目のコワーキン…