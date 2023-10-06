綿貫、２回戦へ 男子テニス
2023年10月06日10時45分
男子テニスの上海マスターズは５日、上海で行われ、シングルス１回戦で綿貫陽介（フリー）は商竣程（中国）を７―６、４―６、６―４で下し、２回戦に進んだ。 （時事）
綿貫、２回戦へ 男子テニス
2023年10月06日10時45分
男子テニスの上海マスターズは５日、上海で行われ、シングルス１回戦で綿貫陽介（フリー）は商竣程（中国）を７―６、４―６、６―４で下し、２回戦に進んだ。 （時事）
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