小川ら予選敗退 スケートボード
2023年10月06日07時33分
スケートボードのパークで、２０２４年パリ五輪の予選大会第３戦を兼ねる世界選手権は５日、ローマで女子予選が行われ、日本勢は２８位以内に入れず準々決勝に進めなかった。小川希花の３１位が最高だった。シードされた東京五輪金メダルの四十住さくら（第一生命保険）、同銀メダルの開心那らは準々決勝から登場する。
小川ら予選敗退 スケートボード
2023年10月06日07時33分
スケートボードのパークで、２０２４年パリ五輪の予選大会第３戦を兼ねる世界選手権は５日、ローマで女子予選が行われ、日本勢は２８位以内に入れず準々決勝に進めなかった。小川希花の３１位が最高だった。シードされた東京五輪金メダルの四十住さくら（第一生命保険）、同銀メダルの開心那らは準々決勝から登場する。
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