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６日の朝刊（都内最終版）☆１

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６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年10月06日07時14分

【１面トップ】
〔朝日〕辺野古　代執行へ国が提訴　高裁に知事へ命令求める　設計変更
〔毎日〕辺野古代執行へ国が提訴　設計変更　知事不承認受け
〔読売〕国、辺野古代執行へ提訴　設計変更　知事承認せず
〔日経〕機密資格　基準厳しく　米欧並み、漏洩に罰則　経済安保法改正案　民間企業「範囲明確に」
〔産経〕日本、トマホーク取得前倒し　２０２５年度　防衛力を抜本強化　日米防衛相会談
〔東京〕介護抱え込み　孤立防げず　認知症の母同居５０代女性自死か　「もう限界」「疲れました」メモなど残す　「早期に専門的医療を」　介護疲れ自殺最多
【共通ニュース】
◆札幌３０年五輪招致断念　３４年大会以降目指す
◆ネット記事プライバシー重視　読売・ＬＩＮＥヤフー　健全性向上へ　共同声明
◆首相、連合大会に出席　自民政権下１６年ぶり　賃上げ掲げ接近
◆参院補選　与野党一騎打ち　徳島・高知告示　問われる岸田政権
◆文学賞ヨン・フォッセ氏　ノルウェー出身の劇作家　ノーベル賞
◆元副社長に有罪判決　ＩＲジャパン　株売却推奨
◆「ＮＧ記者リスト」作成謝罪　ジャニーズ会見運営会社　「拙いもの作った」「意識低かった」
◆デジタル遺言検討　手書き「負担」の声　法務省が研究会（続）

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