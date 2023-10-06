【１面トップ】

〔朝日〕辺野古 代執行へ国が提訴 高裁に知事へ命令求める 設計変更

〔毎日〕辺野古代執行へ国が提訴 設計変更 知事不承認受け

〔読売〕国、辺野古代執行へ提訴 設計変更 知事承認せず

〔日経〕機密資格 基準厳しく 米欧並み、漏洩に罰則 経済安保法改正案 民間企業「範囲明確に」

〔産経〕日本、トマホーク取得前倒し ２０２５年度 防衛力を抜本強化 日米防衛相会談

〔東京〕介護抱え込み 孤立防げず 認知症の母同居５０代女性自死か 「もう限界」「疲れました」メモなど残す 「早期に専門的医療を」 介護疲れ自殺最多

【共通ニュース】

◆札幌３０年五輪招致断念 ３４年大会以降目指す

◆ネット記事プライバシー重視 読売・ＬＩＮＥヤフー 健全性向上へ 共同声明

◆首相、連合大会に出席 自民政権下１６年ぶり 賃上げ掲げ接近

◆参院補選 与野党一騎打ち 徳島・高知告示 問われる岸田政権

◆文学賞ヨン・フォッセ氏 ノルウェー出身の劇作家 ノーベル賞

◆元副社長に有罪判決 ＩＲジャパン 株売却推奨

◆「ＮＧ記者リスト」作成謝罪 ジャニーズ会見運営会社 「拙いもの作った」「意識低かった」

◆デジタル遺言検討 手書き「負担」の声 法務省が研究会（続）