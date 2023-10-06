【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク外国為替市場では、米雇用統計の発表を翌日に控えて持ち高調整が行われる中、円相場は１ドル＝１４８円台半ばに上伸した。午後５時現在は１４８円４５～５５銭と、前日同時刻比６１銭の円高・ドル安。