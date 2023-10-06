ＮＹ円、１４８円台半ば
2023年10月06日06時40分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク外国為替市場では、米雇用統計の発表を翌日に控えて持ち高調整が行われる中、円相場は１ドル＝１４８円台半ばに上伸した。午後５時現在は１４８円４５～５５銭と、前日同時刻比６１銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４８円台半ば
2023年10月06日06時40分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク外国為替市場では、米雇用統計の発表を翌日に控えて持ち高調整が行われる中、円相場は１ドル＝１４８円台半ばに上伸した。午後５時現在は１４８円４５～５５銭と、前日同時刻比６１銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
保守与党、際立つ内向き ウクライナ対応で混乱―ポーランド総選挙、１５日投票(10/06 07:04)
ＮＹ円、１４８円台半ば(10/06 06:40)
ＮＹ株、小反落 米雇用統計控え売り買い交錯(10/06 06:21)
条件付き日ロ対話の用意 ウクライナ侵攻下で言及―プーチン氏(10/06 06:18)
世界経済、「軟着陸」の公算大 中期見通しは成長鈍化―ＩＭＦ専務理事(10/06 06:06)
２回目処理水、基準値以下 ＩＡＥＡ(10/06 06:02)
「年内の大きな進展」に意欲 貿易分野を協議―ＩＰＥＦ閣僚会合(10/06 06:01)
月内に首脳会談開催 アゼルバイジャンとアルメニア(10/06 05:57)
米議会混乱「少し心配」 木原防衛相が吐露(10/06 05:54)
ウクライナのＥＵ加盟に否定的 前欧州委員長「社会が腐敗」(10/06 05:54)
独、パトリオット追加供与へ 長距離ミサイル見送り―ウクライナ支援(10/06 05:50)
商店に攻撃、５０人死亡 「ロシアの犯罪」と大統領―ウクライナ北東部(10/06 00:44)
ドローン攻撃で６０人以上死亡 シリア(10/06 00:38)
西側拡大の歴史批判 「新領土」不要、発言に矛盾も―プーチン氏演説(10/06 00:01)
東欧３カ国のＷＴＯ提訴中断 穀物紛争「解決の見通し」―ウクライナ(10/05 23:39)
米貿易赤字、３年ぶり低水準 ５８３億ドル、輸出拡大で―８月(10/05 23:27)
ジョージア親ロ派地域に基地新設へ 黒海艦隊の分散化計画か(10/05 23:08)
ＮＹ株、もみ合い(10/05 22:53)
ＮＹ円、１４８円台後半(10/05 22:39)
ウクライナに支援継続 「欧州政治共同体」が首脳会合(10/05 22:33)
ウクライナ、クリミア上陸作戦か ロシア艦隊は一部退避(10/05 21:13)
ノーベル文学賞にフォッセ氏 ノルウェーの劇作家(10/05 20:47)
中国、陸上選手の写真検閲 番号の並びが「６４」、天安門想起か―アジア大会(10/05 20:31)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(10/05 20:19)
北朝鮮、原子炉を一時停止 核兵器用プルトニウム抽出か(10/05 19:56)
シリア北東部空爆で８人死亡 トルコがクルド勢力に報復(10/05 19:54)
クラウド市場の調査開始 アマゾン、マイクロソフトが対象に―英競争当局(10/05 19:52)
沖縄県議長、ミサイル発射や尖閣侵入に抗議 駐日中国大使と面会(10/05 19:33)
硬貨肖像、チャールズ英国王に クリスマス前に流通開始―豪(10/05 18:01)
円、１４９円近辺 ロンドン外為(10/05 17:24)
ウォール・ストリート・ジャーナル