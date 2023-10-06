ＮＹ株、小反落 米雇用統計控え売り買い交錯
2023年10月06日06時21分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、翌日に米雇用統計の発表を控えて売り買いが交錯する中を小幅反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９．９８ドル安の３万３１１９．５７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１６．１８ポイント安の１万３２１９．８３で引けた。
ＮＹ株、小反落 米雇用統計控え売り買い交錯
2023年10月06日06時21分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、翌日に米雇用統計の発表を控えて売り買いが交錯する中を小幅反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９．９８ドル安の３万３１１９．５７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１６．１８ポイント安の１万３２１９．８３で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル