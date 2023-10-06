【カイロ時事】シリア中部ホムス県で５日、軍の学校を標的にしたドローン攻撃があり、６０人以上が死亡した。ロイター通信が在英のシリア人権監視団や治安関係者の話として報じた。

犠牲者の中に民間人少なくとも９人が含まれているという。学校では卒業式が行われていた。シリア・アラブ通信（ＳＡＮＡ）によれば、軍は声明を出し、「武装テロ組織」が攻撃を行ったと発表。組織の具体的な名称は挙げず、「全力で対応する」と報復を誓った。