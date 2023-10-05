ジョージア親ロ派地域に基地新設へ 黒海艦隊の分散化計画か
2023年10月05日23時08分
ロシア紙イズベスチヤ（電子版）は５日、ジョージア（グルジア）の親ロシア派支配地域アブハジアにロシア海軍基地が新設されると伝えた。「アブハジア共和国大統領」のブジャニヤ氏が「私たちは協定に署名し、近い将来に（黒海沿岸の）オチャムチラに恒久的な基地ができる」と語ったという。
ジョージア親ロ派地域に基地新設へ 黒海艦隊の分散化計画か
2023年10月05日23時08分
ロシア紙イズベスチヤ（電子版）は５日、ジョージア（グルジア）の親ロシア派支配地域アブハジアにロシア海軍基地が新設されると伝えた。「アブハジア共和国大統領」のブジャニヤ氏が「私たちは協定に署名し、近い将来に（黒海沿岸の）オチャムチラに恒久的な基地ができる」と語ったという。
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