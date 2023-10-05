ジョージア親ロ派地域に基地新設へ 黒海艦隊の分散化計画か
2023年10月05日23時08分
ロシア紙イズベスチヤ（電子版）は５日、ジョージア（グルジア）の親ロシア派支配地域アブハジアにロシア海軍基地が新設されると伝えた。「アブハジア共和国大統領」のブジャニヤ氏が「私たちは協定に署名し、近い将来に（黒海沿岸の）オチャムチラに恒久的な基地ができる」と語ったという。
ジョージア親ロ派地域に基地新設へ 黒海艦隊の分散化計画か
2023年10月05日23時08分
ロシア紙イズベスチヤ（電子版）は５日、ジョージア（グルジア）の親ロシア派支配地域アブハジアにロシア海軍基地が新設されると伝えた。「アブハジア共和国大統領」のブジャニヤ氏が「私たちは協定に署名し、近い将来に（黒海沿岸の）オチャムチラに恒久的な基地ができる」と語ったという。
こんな記事も
国際用語
国際
東欧３カ国のＷＴＯ提訴中断 穀物紛争「解決の見通し」―ウクライナ(10/05 23:39)
米貿易赤字、３年ぶり低水準 ５８３億ドル、輸出拡大で―８月(10/05 23:27)
ジョージア親ロ派地域に基地新設へ 黒海艦隊の分散化計画か(10/05 23:08)
ＮＹ株、もみ合い(10/05 22:53)
ＮＹ円、１４８円台後半(10/05 22:39)
ウクライナに支援継続 「欧州政治共同体」が首脳会合(10/05 22:33)
ウクライナ、クリミア上陸作戦か ロシア艦隊は一部退避(10/05 21:13)
ノーベル文学賞にフォッセ氏 ノルウェーの劇作家(10/05 20:47)
中国、陸上選手の写真検閲 番号の並びが「６４」、天安門想起か―アジア大会(10/05 20:31)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(10/05 20:19)
北朝鮮、原子炉を一時停止 核兵器用プルトニウム抽出か(10/05 19:56)
シリア北東部空爆で８人死亡 トルコがクルド勢力に報復(10/05 19:54)
クラウド市場の調査開始 アマゾン、マイクロソフトが対象に―英競争当局(10/05 19:52)
沖縄県議長、ミサイル発射や尖閣侵入に抗議 駐日中国大使と面会(10/05 19:33)
硬貨肖像、チャールズ英国王に クリスマス前に流通開始―豪(10/05 18:01)
円、１４９円近辺 ロンドン外為(10/05 17:24)
飛行機拒否しクビの危機？ ドイツ環境学者、ＣＯ２抑制訴え(10/05 15:51)
押収のイラン弾薬、ウクライナへ 議会混迷の中「抜け道」―米(10/05 15:40)
議会混乱も「米の支援確信」 対ウクライナで独首相(10/05 14:26)
アルメニアに軍事支援 情勢緊迫化は望まず―仏外相(10/05 14:10)
インド北東州で洪水、１４人死亡 豪雨で湖決壊、１００人超不明(10/05 13:16)
環境団体支援者が乱入 「レ・ミゼラブル」劇中止―英(10/05 11:51)
英首相、高速鉄道計画を縮小 地方交通網改善に振り向け(10/05 09:29)
音声アシスタントに対話ＡＩ スマホ向け、アイフォーンでも―米グーグル(10/05 09:14)
「シベリアで核実験を」 ロシア編集長、発言が炎上(10/05 07:37)
主流派、右派２氏が出馬表明 下院議長選へ米共和(10/05 07:21)
ウクライナ支援に暗雲 米議会混乱で途絶懸念(10/05 07:08)
北朝鮮、相次ぎ西側批判 衛星打ち上げ前に緊張醸成か(10/05 07:07)
トヨタ、韓国ＬＧエナジーから電池調達へ 北米生産のＥＶ向け(10/05 07:03)
ＮＹ円、１４９円台前半(10/05 07:02)
ウォール・ストリート・ジャーナル