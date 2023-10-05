【サンパウロ時事】ブラジル経済、産業の中心地サンパウロ州の工業連盟（ＦＩＥＳＰ）は９月２８日、州内製造業の８月の実質売上高が季節調整済みで前月比２６．７％増になったと発表した。主に機械装置（２６．４％増）、医薬品（６．９％増）、自動車（５．７％増）の３部門が…
サンパウロ州製造業の８月売上高、前月比２７％増 機械装置…
【サンパウロ時事】ブラジル経済、産業の中心地サンパウロ州の工業連盟（ＦＩＥＳＰ）は９月２８日、州内製造業の８月の実質売上高が季節調整済みで前月比２６．７％増になったと発表した。主に機械装置（２６．４％増）、医薬品（６．９％増）、自動車（５．７％増）の３部門が…
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