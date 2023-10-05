パ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）
2023年10月05日21時22分
ポラン（ロ） ２６
浅 村（楽） ２６
万 波（日） ２５
近 藤（ソ） ２５
柳 田（ソ） ２１
森 （オ） １８
中 村（西） １７
頓 宮（オ） １６
マルテ（日） １５
マキノ（西） １５
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
パ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）
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ポラン（ロ） ２６
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柳 田（ソ） ２１
森 （オ） １８
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頓 宮（オ） １６
マルテ（日） １５
マキノ（西） １５
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