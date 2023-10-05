楽天が逆転勝ちし、３連敗を免れた。２点を追う五回に浅村の２点中前打、続く岡島の２点二塁打で４点を奪った。３番手の酒居が５勝目。松井裕は自己最多となる３９セーブ目を挙げた。今季最終戦の日本ハムは、投打がかみ合わなかった。