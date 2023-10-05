円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年10月05日20時19分
【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を翌日に控えて持ち高調整の売買が交錯する中、１ドル＝１４８円台後半で取引された。正午現在は１４８円７９～８９銭と、前日午後４時比１２銭の円高・ドル安。
円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年10月05日20時19分
【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を翌日に控えて持ち高調整の売買が交錯する中、１ドル＝１４８円台後半で取引された。正午現在は１４８円７９～８９銭と、前日午後４時比１２銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
ウクライナ、クリミア上陸作戦か ロシア艦隊は一部退避(10/05 21:13)
ノーベル文学賞にフォッセ氏 ノルウェーの劇作家(10/05 20:47)
中国、陸上選手の写真検閲 番号の並びが「６４」、天安門想起か―アジア大会(10/05 20:31)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(10/05 20:19)
北朝鮮、原子炉を一時停止 核兵器用プルトニウム抽出か(10/05 19:56)
シリア北東部空爆で８人死亡 トルコがクルド勢力に報復(10/05 19:54)
クラウド市場の調査開始 アマゾン、マイクロソフトが対象に―英競争当局(10/05 19:52)
沖縄県議長、ミサイル発射や尖閣侵入に抗議 駐日中国大使と面会(10/05 19:33)
硬貨肖像、チャールズ英国王に クリスマス前に流通開始―豪(10/05 18:01)
円、１４９円近辺 ロンドン外為(10/05 17:24)
飛行機拒否しクビの危機？ ドイツ環境学者、ＣＯ２抑制訴え(10/05 15:51)
押収のイラン弾薬、ウクライナへ 議会混迷の中「抜け道」―米(10/05 15:40)
議会混乱も「米の支援確信」 対ウクライナで独首相(10/05 14:26)
アルメニアに軍事支援 情勢緊迫化は望まず―仏外相(10/05 14:10)
インド北東州で洪水、１４人死亡 豪雨で湖決壊、１００人超不明(10/05 13:16)
環境団体支援者が乱入 「レ・ミゼラブル」劇中止―英(10/05 11:51)
英首相、高速鉄道計画を縮小 地方交通網改善に振り向け(10/05 09:29)
音声アシスタントに対話ＡＩ スマホ向け、アイフォーンでも―米グーグル(10/05 09:14)
「シベリアで核実験を」 ロシア編集長、発言が炎上(10/05 07:37)
主流派、右派２氏が出馬表明 下院議長選へ米共和(10/05 07:21)
ウクライナ支援に暗雲 米議会混乱で途絶懸念(10/05 07:08)
北朝鮮、相次ぎ西側批判 衛星打ち上げ前に緊張醸成か(10/05 07:07)
トヨタ、韓国ＬＧエナジーから電池調達へ 北米生産のＥＶ向け(10/05 07:03)
ＮＹ円、１４９円台前半(10/05 07:02)
アルメニア首相「基本合意できた」 会談中止のアゼルバイジャン批判―平和条約は未交渉・ナゴルノカラバフ(10/05 06:50)
国民投票、条件緩和を提案 憲法改正で求心力回復狙う―仏大統領(10/05 06:23)
新スマホ、生成ＡＩ前面に １２日発売、画像編集を向上―米グーグル(10/05 06:18)
ＩＰＥＦ、１５～２４日に交渉官会合 ３分野で、意見聴取も実施(10/05 06:01)
ＮＹ株、反発 引き締め長期化懸念が後退(10/05 05:58)
ＯＰＥＣプラス、協調減産維持 サウジとロシアは自主削減継続(10/04 23:06)
ウォール・ストリート・ジャーナル