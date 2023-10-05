越村好晃氏死去（読売新聞東京本社取締役）
2023年10月05日19時24分
越村 好晃氏（こしむら・よしあき＝読売新聞東京本社取締役）３日午前７時２２分、東京都内の病院で死去、６４歳。葬儀は近親者で済ませた。
８２年、三井信託銀行に入行。三井住友信託銀行取締役専務執行役員、よみうりランド常務を経て２２年６月から現職だった。
越村好晃氏死去（読売新聞東京本社取締役）
2023年10月05日19時24分
越村 好晃氏（こしむら・よしあき＝読売新聞東京本社取締役）３日午前７時２２分、東京都内の病院で死去、６４歳。葬儀は近親者で済ませた。
８２年、三井信託銀行に入行。三井住友信託銀行取締役専務執行役員、よみうりランド常務を経て２２年６月から現職だった。
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