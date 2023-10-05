自民党の鈴木淳司総務相（衆院愛知７区）は５日、２０１７、２１年分資産等報告書の訂正を衆院事務局に届け出た。いずれも、愛知県瀬戸市の同じ建物の固定資産税課税標準額を「１９６４万５３２６円」から「１５２８万１５５２円」に改めた。同氏の事務所は「事務的な記載ミスだ」と説明している。