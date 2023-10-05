時事ドットコムニュース

>

政治

>

鈴木総務相が資産訂正

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

鈴木総務相が資産訂正

2023年10月05日19時12分

　自民党の鈴木淳司総務相（衆院愛知７区）は５日、２０１７、２１年分資産等報告書の訂正を衆院事務局に届け出た。いずれも、愛知県瀬戸市の同じ建物の固定資産税課税標準額を「１９６４万５３２６円」から「１５２８万１５５２円」に改めた。同氏の事務所は「事務的な記載ミスだ」と説明している。

関連記事

  • 首相動静(10月5日)
  • マイナポイント、7556万人が申請 鈴木総務相
  • 自民安倍派、人事でもろさ露呈 「5人衆」要職留任に不満

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
9月号の特集は「紛争と対立」。 ウクライナ戦争以外にも、世界は紛争と対立が絶えない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ