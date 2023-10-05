吉田がフル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年10月05日18時44分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）は４日、各地で行われ、吉田麻也のロサンゼルス・ギャラクシーは敵地でシアトル・サウンダーズと対戦し、１―２で敗れた。吉田はセンターバックでフル出場した。
吉田がフル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年10月05日18時44分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）は４日、各地で行われ、吉田麻也のロサンゼルス・ギャラクシーは敵地でシアトル・サウンダーズと対戦し、１―２で敗れた。吉田はセンターバックでフル出場した。
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