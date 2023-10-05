経済対策で人手不足支援 岸田首相、「省人化」の企業視察
2023年10月05日18時34分
岸田文雄首相は５日、省人化・省力化に取り組む東京都内の中小企業を視察した。この後、首相は記者団の取材に、月内にまとめる経済対策に、中小企業の人手不足への対応や設備投資を支援する施策を盛り込む考えを示した。
首相は「中小企業が人手不足に対応し、設備投資、成長投資に取り組んでいける経済対策でなければならない」と語った。
経済対策で人手不足支援 岸田首相、「省人化」の企業視察
2023年10月05日18時34分
岸田文雄首相は５日、省人化・省力化に取り組む東京都内の中小企業を視察した。この後、首相は記者団の取材に、月内にまとめる経済対策に、中小企業の人手不足への対応や設備投資を支援する施策を盛り込む考えを示した。
首相は「中小企業が人手不足に対応し、設備投資、成長投資に取り組んでいける経済対策でなければならない」と語った。
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