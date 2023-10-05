時事ドットコムニュース

>

政治

>

経済対策で人手不足支援　岸田首相、「省人化」の企業視察

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

経済対策で人手不足支援　岸田首相、「省人化」の企業視察

2023年10月05日18時34分

ゴム製品メーカー「森清化工」を視察する岸田文雄首相＝５日午後、東京都墨田区（代表撮影）

ゴム製品メーカー「森清化工」を視察する岸田文雄首相＝５日午後、東京都墨田区（代表撮影）

  • 「森清化工」を視察後、記者の質問に答える岸田文雄首相。右は矢田稚子首相補佐官＝５日午後、東京都墨田区（代表撮影）

　岸田文雄首相は５日、省人化・省力化に取り組む東京都内の中小企業を視察した。この後、首相は記者団の取材に、月内にまとめる経済対策に、中小企業の人手不足への対応や設備投資を支援する施策を盛り込む考えを示した。

自民・世耕氏、緊縮財政に反対

　首相は「中小企業が人手不足に対応し、設備投資、成長投資に取り組んでいける経済対策でなければならない」と語った。

関連記事

  • 参院補選告示、与野党一騎打ち 改造後初、解散戦略左右
  • 首相動静(10月5日)
  • 「再改造内閣」を巡る権謀術数【点描・永田町】

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
9月号の特集は「紛争と対立」。 ウクライナ戦争以外にも、世界は紛争と対立が絶えない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ