日本中央競馬会（ＪＲＡ）は５日、ＧI３勝を挙げた白毛のソダシ（牝５歳、栗東・須貝尚介きゅう舎）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。北海道で繁殖馬となる予定。

２０２０年にデビューし、同年１２月の阪神ジュベナイルフィリーズで白毛馬として史上初のＧI制覇を達成。２１年に桜花賞、２２年にはヴィクトリアマイル（ともにＧI）を制した。ＪＲＡ賞は２０年の最優秀２歳牝馬、２１年の最優秀３歳牝馬に輝いた。通算成績は１６戦７勝。