性風俗対象外、二審も「合憲」 コロナ給付金巡り業者敗訴―東京高裁
2023年10月05日18時07分
新型コロナウイルス対策の給付金支給対象から性風俗業を除外した国の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の控訴審判決が５日、東京高裁であった。松本利幸裁判長は「行政の合理的な裁量を逸脱するものとは言えない」として合憲と判断。一審に続き、性風俗業者の訴えを退けた。
性風俗対象外、二審も「合憲」 コロナ給付金巡り業者敗訴―東京…
2023年10月05日18時07分
新型コロナウイルス対策の給付金支給対象から性風俗業を除外した国の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の控訴審判決が５日、東京高裁であった。松本利幸裁判長は「行政の合理的な裁量を逸脱するものとは言えない」として合憲と判断。一審に続き、性風俗業者の訴えを退けた。
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