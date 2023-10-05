山添とシンが首位発進 シニアゴルフ
2023年10月05日17時55分
男子ゴルフの日本プロシニア選手権住友商事・サミットカップは５日、茨城・サミットＧＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、山添昌良とジーブ・ミルカ・シン（インド）が６６で回って首位発進した。塚田好宣とパク・スンピル（韓国）が２打差の３位、寺西明ら９人がさらに１打差の５位に続いた。
山添とシンが首位発進 シニアゴルフ
2023年10月05日17時55分
男子ゴルフの日本プロシニア選手権住友商事・サミットカップは５日、茨城・サミットＧＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、山添昌良とジーブ・ミルカ・シン（インド）が６６で回って首位発進した。塚田好宣とパク・スンピル（韓国）が２打差の３位、寺西明ら９人がさらに１打差の５位に続いた。
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