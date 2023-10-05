【シンガポール時事】シンガポール陸上交通庁（ＬＴＡ）は４日、１０月最初の自動車所有権証明書（ＣＯＥ）の入札結果を発表した。大型乗用車向けのカテゴリーＢとオープンのカテゴリーＥで最高値を更新。特にカテゴリーＥでは、ＣＯＥ価格で初の１５万シンガポールドル（以下ド…