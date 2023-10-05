パ・リーグ公示（５日） プロ野球
2023年10月05日16時21分
【出場選手登録】▽日本ハム・王柏融外野手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ロッテ・鈴木昭汰投手▽日本ハム・アルカンタラ内野手（以上、特例２０２３）
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