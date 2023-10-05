共産、来年１月に党大会 幹部人事が焦点
2023年10月05日15時39分
共産党は５日、党本部で第９回中央委員会総会を開いた。志位和夫委員長は今春の統一地方選を理由に１年延期した第２９回党大会を来年１月１５～１８日に開催すると提案。党大会は２０２０年１月以来４年ぶりで、００年に就任した志位委員長が続投するかなど党幹部人事が焦点だ。
共産、来年１月に党大会 幹部人事が焦点
2023年10月05日15時39分
共産党は５日、党本部で第９回中央委員会総会を開いた。志位和夫委員長は今春の統一地方選を理由に１年延期した第２９回党大会を来年１月１５～１８日に開催すると提案。党大会は２０２０年１月以来４年ぶりで、００年に就任した志位委員長が続投するかなど党幹部人事が焦点だ。
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