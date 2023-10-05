【バンコク時事】タイ商務省は５日、９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が１０８．０２（２０１９年＝１００）と、前年同月比０．３０％上昇したと発表した。前月の０．８８％の上昇から減速した。政府が電気料金や軽油小売価格を引き下げたことに加え、食肉や生鮮野菜などは出荷量…