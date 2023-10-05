議会混乱も「米の支援確信」 対ウクライナで独首相
2023年10月05日14時26分
【ベルリンＡＦＰ時事】ドイツのショルツ首相は４日、米議会で共和党保守強硬派の反対により対ウクライナ支援の予算審議が滞るなど混乱が続いている事態について、「米議会がウクライナへの必要な支援を可能にすると、強く信じている」と述べた。３日のバイデン米大統領との電話協議後、記者団に語った。
議会混乱も「米の支援確信」 対ウクライナで独首相
2023年10月05日14時26分
【ベルリンＡＦＰ時事】ドイツのショルツ首相は４日、米議会で共和党保守強硬派の反対により対ウクライナ支援の予算審議が滞るなど混乱が続いている事態について、「米議会がウクライナへの必要な支援を可能にすると、強く信じている」と述べた。３日のバイデン米大統領との電話協議後、記者団に語った。
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ウォール・ストリート・ジャーナル