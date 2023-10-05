育成６選手を戦力外 プロ野球・ソフトバンク
2023年10月05日13時47分
ソフトバンクは５日、奥村政稔投手（３１）ら育成の６選手と来季の契約を結ばないと発表した。
育成６選手を戦力外 プロ野球・ソフトバンク
2023年10月05日13時47分
ソフトバンクは５日、奥村政稔投手（３１）ら育成の６選手と来季の契約を結ばないと発表した。
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