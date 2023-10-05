松野官房長官、辺野古移設「丁寧に説明」
2023年10月05日12時10分
松野博一官房長官は５日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設について「地元の皆さまへの丁寧な説明を行いながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、基地負担軽減を図るため全力で取り組む」と述べた。
松野官房長官、辺野古移設「丁寧に説明」
2023年10月05日12時10分
松野博一官房長官は５日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設について「地元の皆さまへの丁寧な説明を行いながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、基地負担軽減を図るため全力で取り組む」と述べた。
こんな記事も
政治用語
政治
参院徳島・高知補選が告示 解散戦略に影響、２２日投開票(10/05 13:09)
首相会見にＮＧ記者なし 松野官房長官(10/05 12:44)
ハロウィーン、来訪自粛を 外国メディア通じ呼び掛け―渋谷区長(10/05 12:40)
政府、辺野古「代執行」へ提訴 知事の承認見送り受け、再び法廷に(10/05 12:23)
公明幹部「減税、効果まで時間必要」(10/05 12:17)
松野官房長官、辺野古移設「丁寧に説明」(10/05 12:10)
岸田首相「賃上げのうねり広げる」 １６年ぶり連合大会出席(10/05 11:52)
処理水放出「安全性確保」 政府(10/05 11:40)
首相動静（１０月５日）(10/05 11:22)
新興国関係強化で初会合 自民(10/05 11:08)
スロベニアが単独パビリオン断念 「共同館」で出展へ―大阪万博(10/05 10:28)
南海トラフ地震「新たな対策検討」 高齢化など踏まえ―松村防災相・新閣僚インタビュー(10/05 07:09)
トマホーク調達、１年前倒し ２５年度に、日米防衛相が一致(10/05 06:33)
沖縄知事、辺野古承認の判断せず 「回答困難」、政府は代執行提訴へ(10/04 23:01)
首相動静（１０月４日）(10/04 22:08)
自民議連、消費税率５％を提言 経済対策、党内論争激化も(10/04 20:31)
ＡＩ・知財の検討会が初会合 政府(10/04 20:22)
岸田首相、経済対策「思い切ったものに」(10/04 19:51)
参院徳島・高知補選、５日告示 事実上の与野党対決(10/04 19:11)
首相、連合大会に５日出席(10/04 18:59)
ＮＩＳＡ記載漏れ、資産訂正 宮下農水相(10/04 18:51)
鈴木氏訪ロ、維新幹事長「党と主張違う」(10/04 18:36)
子ども「放置」は虐待 全国初の条例案―埼玉県議会(10/04 18:29)
衆院の新勢力(10/04 17:40)
徳島１区支部長に仁木氏 自民(10/04 17:39)
維新・前川衆院議員が辞職 公選法違反で有罪判決(10/04 17:36)
補正予算含め全て成立を 臨時国会へ自公確認(10/04 16:59)
共産、香川に２新人 次期衆院選(10/04 16:27)
共産、兵庫２区に新人 次期衆院選(10/04 15:57)
自民県連、千葉９区に新人(10/04 14:58)