円相場、１４８円４６～４７銭 ５日正午現在
2023年10月05日12時07分
５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４８円４６～４７銭と、前日（１４８円８４～８５銭）に比べ３８銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４８円４６～４７銭 ５日正午現在
2023年10月05日12時07分
５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４８円４６～４７銭と、前日（１４８円８４～８５銭）に比べ３８銭の円高・ドル安となった。
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