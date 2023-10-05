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政府、辺野古「代執行」へ提訴　知事の承認見送り受け、再び法廷…

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政府、辺野古「代執行」へ提訴　知事の承認見送り受け、再び法廷に

2023年10月05日12時23分

埋め立てられた名護市辺野古沿岸部。手前は軟弱地盤が見つかった埋め立て区域の東側＝２０２２年２月２５日、沖縄県名護市

埋め立てられた名護市辺野古沿岸部。手前は軟弱地盤が見つかった埋め立て区域の東側＝２０２２年２月２５日、沖縄県名護市

　米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設工事を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は５日、軟弱地盤改良に必要な設計変更の承認を知事に代わって行う「代執行」のための訴訟を福岡高裁那覇支部に提起した。沖縄県の玉城デニー知事が、設計変更承認を求めた国の指示に期限までに従わなかったことを受けた措置。辺野古移設に関する国と県の対立は、再び法廷に持ち込まれることになった。

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