政府、辺野古「代執行」へ提訴 知事の承認見送り受け、再び法廷に
2023年10月05日12時23分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設工事を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は５日、軟弱地盤改良に必要な設計変更の承認を知事に代わって行う「代執行」のための訴訟を福岡高裁那覇支部に提起した。沖縄県の玉城デニー知事が、設計変更承認を求めた国の指示に期限までに従わなかったことを受けた措置。辺野古移設に関する国と県の対立は、再び法廷に持ち込まれることになった。
政府、辺野古「代執行」へ提訴 知事の承認見送り受け、再び法廷…
2023年10月05日12時23分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設工事を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は５日、軟弱地盤改良に必要な設計変更の承認を知事に代わって行う「代執行」のための訴訟を福岡高裁那覇支部に提起した。沖縄県の玉城デニー知事が、設計変更承認を求めた国の指示に期限までに従わなかったことを受けた措置。辺野古移設に関する国と県の対立は、再び法廷に持ち込まれることになった。
こんな記事も
社会用語
社会
キャリアを初の中途採用 露木長官「多彩な人材獲得必要」―警察庁(10/05 14:08)
伊豆諸島に一時津波注意報 八丈島で３０センチ観測―気象庁(10/05 13:25)
ハロウィーン、来訪自粛を 外国メディア通じ呼び掛け―渋谷区長(10/05 12:40)
政府、辺野古「代執行」へ提訴 知事の承認見送り受け、再び法廷に(10/05 12:23)
７０歳男性、病院で血流し死亡 殺人など視野―宮崎県警(10/05 12:19)
「イトーヨーカ堂」元社員逮捕 ２４００万円分架空出張か―警視庁(10/05 12:11)
水俣病訴訟、チッソが控訴 賠償命令に不服(10/05 11:10)
「報道機関と真摯に協議を」 新聞協会、ＩＴ大手への配信で見解(10/05 11:09)
２回目の処理水放出開始 計７８００トン―東電福島第１原発(10/05 10:45)
県職員がミス・ジャパンに 佐賀県〔地域〕(10/05 10:36)
海に臨む絶景駅が話題 長崎県雲仙市〔地域〕(10/05 10:35)
食の祭典、日本初開催 宮城県富谷市〔地域〕(10/05 10:33)
教員の働き方改革を加速 解散請求「判断時、明らかに」―盛山文科相・新閣僚インタビュー(10/05 07:09)
地域貢献大賞に静岡の販売店 車載カメラで見守り活動―新聞協会(10/05 05:06)
記者指名「ＮＧリスト」 ジャニーズは関与否定(10/05 01:06)
ワクチン接種後死亡で遺族提訴へ 愛知・愛西市に賠償請求―新型コロナ(10/04 23:09)
元栗東市部長を逮捕 収賄容疑―滋賀県警(10/04 21:45)
「同業者としてうれしい」 エキモフ博士と親交ある阪大・伊藤名誉教授―ノーベル賞(10/04 21:23)
茨城でも皇室献上持ち掛けか トマト詐取容疑、男を逮捕―県警(10/04 21:18)
ロマンス詐欺被害金、引き出す 送金先企業の社長逮捕―愛知県警(10/04 21:18)
「量子ドット」の３氏に ノーベル化学賞、米欧出身―事前情報通り(10/04 20:51)
元暴力団員ら３人再逮捕 知人男性殺害容疑―静岡県警(10/04 19:19)
アマゾン配達員に労災認定 個人事業主でも労働者と判断―労基署(10/04 19:18)
神奈川新聞記者が全面勝訴 川崎市議選候補の名誉毀損訴訟―東京高裁(10/04 18:29)
新感染症の初動対応議論 検疫強化や入国制限、物資確保も―政府(10/04 17:38)
「ややトーンダウンの印象」 処理水放出への反応―原子力規制委員長(10/04 17:29)
美作市議に罰金１００万円 市議長選で贈賄申し込み―岡山簡裁(10/04 17:06)
土台の強度不足影響か 大林組が説明、設計変更も―東京・八重洲の鉄骨落下・警視庁(10/04 17:02)
奈良・町役場を家宅捜索 公共工事で不正入札か―大阪地検特捜部(10/04 16:56)
法廷内音声、ＳＮＳにライブ配信 容疑で大学生書類送検―岡山県警(10/04 16:32)