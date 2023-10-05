みずほ証券とインターネット証券大手の楽天証券は５日、金融商品仲介の新会社を設立すると発表した。みずほ証の営業経験者が出向し、９００万超の口座を抱える楽天証の個人顧客の資産運用相談に応じられるようにする。２０２４年春にもサービスを始める。