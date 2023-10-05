個人資産運用で新会社 来春めどサービス開始―みずほ・楽天証
2023年10月05日11時55分
みずほ証券とインターネット証券大手の楽天証券は５日、金融商品仲介の新会社を設立すると発表した。みずほ証の営業経験者が出向し、９００万超の口座を抱える楽天証の個人顧客の資産運用相談に応じられるようにする。２０２４年春にもサービスを始める。
個人資産運用で新会社 来春めどサービス開始―みずほ・楽天証
2023年10月05日11時55分
みずほ証券とインターネット証券大手の楽天証券は５日、金融商品仲介の新会社を設立すると発表した。みずほ証の営業経験者が出向し、９００万超の口座を抱える楽天証の個人顧客の資産運用相談に応じられるようにする。２０２４年春にもサービスを始める。
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