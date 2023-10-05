【シンガポール時事】日中韓と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の計１３カ国の経済を調査・監視する「ＡＳＥＡＮ＋３マクロ経済調査事務局（ＡＭＲＯ）」（本部シンガポール）は４日、経済見通しに関する四半期ごとの報告書を公開した。２０２３年の域内総生産（ＧＤＰ）予測を…
ＡＳＥＡＮ＋日中韓、２３年成長率４．３％ 中国不振理由に…
【シンガポール時事】日中韓と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の計１３カ国の経済を調査・監視する「ＡＳＥＡＮ＋３マクロ経済調査事務局（ＡＭＲＯ）」（本部シンガポール）は４日、経済見通しに関する四半期ごとの報告書を公開した。２０２３年の域内総生産（ＧＤＰ）予測を…
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