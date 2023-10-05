ＮＹ円、１４９円台前半
2023年10月05日07時02分
【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク外国為替市場では、政府・日銀による介入警戒感がくすぶる中、円相場は１ドル＝１４９円ちょうどを挟んで小動きとなった。午後５時現在は１４９円０６～１６銭と、前日同時刻比０２銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４９円台前半
2023年10月05日07時02分
【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク外国為替市場では、政府・日銀による介入警戒感がくすぶる中、円相場は１ドル＝１４９円ちょうどを挟んで小動きとなった。午後５時現在は１４９円０６～１６銭と、前日同時刻比０２銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル