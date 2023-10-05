【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク外国為替市場では、政府・日銀による介入警戒感がくすぶる中、円相場は１ドル＝１４９円ちょうどを挟んで小動きとなった。午後５時現在は１４９円０６～１６銭と、前日同時刻比０２銭の円安・ドル高。