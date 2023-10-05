３０年サッカーＷ杯は３カ国共催へ スペイン、ポルトガル、モロッコで―ＦＩＦＡ
2023年10月05日00時53分
【パリ時事】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は４日、２０３０年のワールドカップ（Ｗ杯）の開催候補がスペイン、ポルトガル、モロッコの３カ国共催に絞り込まれたと発表した。２４年に正式決定する。
３０年サッカーＷ杯は３カ国共催へ スペイン、ポルトガル、モロ…
2023年10月05日00時53分
【パリ時事】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は４日、２０３０年のワールドカップ（Ｗ杯）の開催候補がスペイン、ポルトガル、モロッコの３カ国共催に絞り込まれたと発表した。２４年に正式決定する。
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